‘STF representa maior ameaça a democracia’, diz Constantino após decisão de Mendonça

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o pedido feito pelo ministro do Supremo

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Ministro André Mendonça, do STF, pediu vista e suspendeu julgamentos contra o presidente Jair Bolsonaro



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vistas de 20 recursos em quatro inquéritos do também ministro Alexandre de Moraes, que miram o presidente Jair Bolsonaro (PL). As peças judiciais seriam julgadas nesta quinta-feira, 11. Os processos agora ficam paralisados para que Mendonça possa se aprofundar nas questões que serão analisadas. Não há nenhum prazo para que qualquer ministro conclua a análise. Dentre os casos suspensos estão o inquérito das fake news e dos atos de 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não cumpriria determinações legais do judiciário brasileiro. Os recursos são referentes as decisões que Moraes tomou nas investigações, como o bloqueio de redes sociais de indivíduos específicos, como por exemplo, no caso do deputado federal Daniel Silveira (PTB). A maioria das decisões estava sob sigilo e foi levada para avaliação dos 11 magistrados do STF. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 12.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o STF representa a maior ameaça a democracia. “Obviamente, qualquer pessoa atenta e séria sabe que hoje em dia o STF representa a maior ameaça a democracia no Brasil. O governo Bolsonaro tem jogado dentro das quatro linhas da constituição. Atos de 7 de setembro são atos patrióticos. São atos pacíficos, com pessoas pedindo respeito a liberdade, a constituição e pedindo, acima de tudo, que a instituição, supostamente por ser responsável pela constituição, pare de abusar com inquéritos ilegais”, comentou.

