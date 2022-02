TSE é jabuticaba que não existe em nenhum país avançado, critica Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o encontro de Bolsonaro com os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que comandarão o TSE em 2022

O encontro entre os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durou cerca de 10 minutos. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, 7, no Palácio do Planalto, quando os ministros foram entregar um convite para a posse de ambos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde assumirão os cargos de presidente e vice. Bolsonaro agradeceu, mas não disse se vai ou não participar dessa cerimônia. Ele também foi convidado para a sessão de abertura do Judiciário, que aconteceu na terça-feira, passada, 1º, mas não compareceu. Na conversa, Fachin informou que a cerimônia será virtual e foi antecipada em razão do feriado de carnaval. O ministro da Defesa, Braga Netto, acompanhou o encontro. Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino criticou a o TSE, classificando a Corte como uma ‘jabuticaba’ e reafirmando que nenhum país avançado possui uma instituição similar. O comentarista ainda criticou os ministros que assumirão o comando da Corte e disse que, no lugar de Bolsonaro, resolveria o encontro em 10 segundos.

“Foi um encontro protocolar. Tinha que acontecer dessa maneira mesmo, mas não há paz possível quando um lado quer destruir o outro. Temos que lembrar que o TSE é uma jabuticaba brasileira. Não existe um tribunal eleitoral nos Estados Unidos e nem em algum país mais avançado. Existe justiça […] Esse encontro nos lembra que teremos à frente, no ano eleitoral em que Bolsonaro está disputando sua reeleição, no TSE um ministro que fez campanha aberta para Dilma e era simpatizante do MSTe um outro que vem perseguindo bolsonaristas com inquéritos ilegais e arbitrários. isso é uma coisa preocupante. Temos que parar para pensar nisso. Algumas pessoas estão apontando ‘mas só 10 minutos, não foi muito rápido?’. Eu, se sou Bolsonaro, não preciso de mais de 10 segundos. É chegar lá, falar ‘ok, parabéns pela posse e, por favor joguem dentro das quatro linhas da constituição’. Para que mais do que isso?”, analisou Constantino.

