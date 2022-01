Após empate com o Equador, Mauro Cezar analisa trabalho de Tite: ‘Ainda é o melhor técnico brasileiro’

Comentaristas do programa Bate Pronto analisaram o trabalho do treinador na seleção e as escolhas tomadas durante o duelo contra os equatorianos pelas eliminatórias

ALEXANDRE LAGO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Comentarista afirmou que Tite precisa explorar mais os jogadores decisivos de seu elenco



Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira enfrentou o Equador em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O jogo foi disputado na quinta-feira, 27, às 18h e foi marcado por diversas confusões na arbitragem. A partida terminou empatada em 1 a 1, com os gols sendo marcados por Casemiro e Félix Torres. O resultado encaminhou a classificação do Equador para o mundial. Além das decisões do árbitro, outro ponto que desagradou os torcedores brasileiros foi o desempenho da seleção. Jogando sem Neymar e Paquetá, a equipe apostou suas fichas em um ataque jovem, formado por Vinícius Jr., Raphinha e Matheus Cunha. Entretanto, o trio não rendeu o esperado e acabou não desequilibrando da maneira esperada. Também foram feitas críticas ao trabalho de Tite e às opções do técnico durante o jogo.

Durante o programa Bate Pronto, da Jovem Pan, o comentarista Mauro Cezar disse que Tite é refém de sua forma de jogo e que poderia explorar mais o potencial de jogadores com capacidade para desequilibrar os jogos. Entretanto, Mauro afirmou que nenhum treinador brasileiro o que está no Brasil é melhor que Tite. “O Tite é refém de uma situação em que ele pensa uma forma de jogar e o jogador tem que se adaptar a ela. Acho que tem que haver uma mescla. Você tem que ter uma ideia de jogo, vai trabalhar em cima dela, mas alguns jogadores, especialmente os externos ‘desequilibrantes’. Acho que ele deveria tentar explorar mais o potencial de jogadores que podem desequilibrar, que são mais talentosos e imprevisíveis. Acho que ele é o melhor técnico brasileiro ainda, não vejo ninguém melhor. Nem brasileiro e nem estrangeiro, nenhum dos que estão no Brasil são melhores do que ele. Nenhum deles é melhor do que o Tite”, argumentou Mauro.

