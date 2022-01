Flamengo anuncia contratação do atacante Marinho, ex-Santos

Negócio foi oficializado nesta sexta-feira, 28; atacante chega para repor saídas de Michael e Kenedy, que foram para o Al-Hilal e para o Chelsea, respectivamente

Reprodução/Instagram @Flamengo Negociação entre as equipes estava emperrada, mas foi finalizada no valor de R$ 7 milhões



Depois de alguns dias de negociação, o Flamengo anunciou a contratação do atacante Marinho, que defendeu a equipe do Santos nas últimas temporadas. A oficialização do negócio foi feita nesta sexta-feira, 28, horas depois do jogador desembarcar no Rio de Janeiro. Marinho chegou ao Ninho do Urubu na manhã de hoje e já teve contato com o técnico Paulo Sousa. O negócio entre as equipes estava emperrado por discordâncias sobre o valor da negociação, mas Marinho abriu mão da dívida do Santos com ele e o negócio foi fechado em R$ 7 milhões. O contrato do atacante será de dois anos. No Flamengo, Marinho chega para substituir Michael, que foi vendido pelo Rubro-Negro para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Antes disso, Kenedy também deixou o clube para retornar ao Chelsea, que exigiu a volta do atacante. Este foi o primeiro reforço da equipe para a temporada de 2022.