Willian se defende de críticas e diz que jogou bem no Corinthians: ‘Futebol não é apenas gols e assistências’

O meia-atacante também voltou a falar sobre o principal motivo para deixar o Timão e fechar com o Fulham

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes e Willian disputando bola no clássico entre São Paulo e Corinthians, no Campeonato Paulista



Willian foi muito criticado por parte da torcida do Corinthians por deixar o clube no meio da temporada para voltar a jogar no Campeonato Inglês – alegando sair do país por conta das ameaças, o meia-atacante voltou à Europa para defender as cores do Fulham, time da Premier League. Mais do que o “abandono”, os corintianos ficaram insatisfeitos com o desempenho do jogador, que fez apenas um gol e deu seis assistências em 45 jogos. Nesta quarta-feira, 21, no entanto, o atleta de 34 anos se defendeu e disse que teve boas atuações em seu retorno ao Timão. “Eu estava jogando bem no Corinthians. Os números não foram os que eu esperava em termos de gols e assistências, mas ainda acho que minha performance foi boa. Tive alguns problemas de lesão e de adaptação a um país diferente. Foram muitos jogos, a cada três dias. Não tive tempo de descansar. Os gramados também não eram os melhores, não como aqui (Inglaterra). Tive alguns momentos difíceis, mas em termos de ajudar o time e fazer as coisas que costumo fazer, fui o mesmo Willian da Premier League. Mas as pessoas lá olhavam apenas para os gols e as assistências. Elas não olhavam o que eu estava fazendo para o time”, disse Willian, em entrevista ao site “The Athletic”. “O futebol não é apenas gols e assistências. Ultimamente, parece que as pessoas olham apenas isso para julgar um jogador. Por exemplo, às vezes você pode jogar inacreditavelmente (bem), e você não faz um gol ou dá uma assistência. E as pessoas então dizem ‘você jogou terrivelmente’ ou ‘você não é bom o suficiente’. Às vezes você pode ter um jogador que toca na bola apenas cinco vezes, faz dois gols, e aí é ‘esse cara é incrível, blá blá blá’. É assim no futebol, especialmente no Brasil”, acrescentou.

Perguntado sobre os motivos para deixar o Brasil, Willian novamente citou as ameaças sofridas por ele e pela família nas redes sociais. “A situação no Brasil ficou difícil quando perdemos alguns jogos. Em um jogo, não tive meu melhor desempenho, e as pessoas começaram a ir para as redes sociais e atacaram minha família. A partir dali, comecei a pensar em deixar o Corinthians e voltar para a Inglaterra. Tenho amigos aqui, jogadores com quem atuei, dizendo para eu voltar. E eu também sabia que a Premier League é a melhor do mundo”, comentou o ex-jogador de Chelsea e Arsenal, que pretende trabalhar como agente após o término da carreira. “No último ano no Brasil, pensei muito: quero viver aqui ou na Inglaterra? Não tenho dúvidas disso agora, quero viver em Londres. Minha família adora, eu adoro. Tenho amigos, todo mundo está aqui. Londres é minha casa. É o lugar onde amo estar. Tenho tudo aqui. Como família, sentimos que podemos aproveitar a vida aqui. Se você tem um resultado ruim, não vai trazer um impacto ruim para sua vida pessoal. No Brasil, se você perde um jogo, não pode sair de casa. Você tem que ficar em casa, não pode ir a um restaurante. Esta é a diferença”, completou.