Jogos de Corinthians e Flamengo abrem hoje as quartas da Copa do Brasil

Confrontos de ida da competição nacional acontecem nesta semana com jogos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians vai encarar o Atlético Goianiense na atual fase de mata-mata da Copa do Brasil



Depois das emoções da última rodada do Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar nesta quarta-feira, 27, na Copa do Brasil, em sua fase de quartas de final. Dois grandes jogos de ida abrem a disputa, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense recebe o Corinthians em casa. No mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo encara o Athletico Paranaense. Na quinta-feira, 27, outros dois confrontos encerram a rodada de mata-mata do campeonato. No Morumbi, às 20h, o São Paulo recebe o América-MG em casa. Mais tarde, ás 20h30, no estádio do Castelão, o Fortaleza, que passa por uma má fase no Brasileirão, aposta todas as fichas no confronto contra o Fluminense.

*Com informações do repórter Caíque Silva