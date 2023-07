Exclusivo: Suárez força saída do Grêmio e discute até com presidente; clube pede R$ 80 milhões 

Situação tensa nos bastidores do Tricolor ocorre às vésperas dos confrontos contra o Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luis Suárez comemorando gol com a camisa do Grêmio



O Grêmio convive com uma situação tensa nos bastidores às vésperas dos confrontos contra o Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil – a partida de ida está marcada para esta quarta-feira, 26, em Porto Alegre. De acordo com apuração da jornalista Livian Weber, do Grupo Jovem Pan, o atacante Luis Suárez está “forçando a barra” para deixar o clube. Segundo a repórter, o uruguaio, através de seu staff, fez um documento oficial pedindo para rescindir com o Tricolor e se aposentar do futebol, alegando não ter mais condições físicas por causa de fortes dores no joelho. A equipe jurídica do centroavante, entretanto, retirou o pedido após ter ciência de que a Fifa não autoriza o retorno dos atletas aos gramados em menos de 30 meses – para assinar com outra equipe, Luisito teria que pagar a multa rescisória com o time gaúcho, avaliada em 70 milhões de euros (R$ 374 milhões).

Em meio ao impasse, Luis Suárez já teria até discutido com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Conforme informações obtidas pelo jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, também do Grupo Jovem Pan, o entrevero teria acontecido no vestiário do Tricolor. Sem querer ceder a pressão do atacante, que tem contrato até o fim de 2024, o mandatário exige uma compensação financeira. De acordo com o apresentador da JP, o valor pedido pela diretoria gremista é de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) para liberar o camisa 9. As informações surgem em meio aos rumores de que o uruguaio gostaria de reeditar a parceria com Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos. De longe, o clube da Flórida não fez proposta e apenas observa a tentativa de Suárez romper com a agremiação brasileira. Além do astro argentino, os norte-americanos já fecharam com outros ex-atletas do Barcelona, como Sergio Busquets e Jordi Alba. O meio-campista Andrés Iniesta, também ex-Barça, também estaria perto de assinar com a franquia estadunidense.