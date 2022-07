Flavio Prado chama classificação do Corinthians sobre o Boca Juniors de ‘aberração do futebol’ 

O comentarista do Grupo Jovem Pan também disse que o Timão é ‘animador de campeonato’ no principal torneio da América do Sul

Reprodução/Jovem Pan Flavio Prado minimizou o feito do Corinthians diante do Boca Juniors



Mesmo repleto de desfalques, o Corinthians foi valente, superou o Boca Juniors nas penalidades em plena La Bombonera e avançou às quartas de final da Copa Libertadores da América em 2022. Apesar da classificação, tratada como épica por muitos torcedores, o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, tratou de minimizar o feito do Alvinegro paulista. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 7, o jornalista classificou o resultado como uma “aberração do futebol” e disse que o Timão é “animador de campeonato” no principal torneio da América do Sul – os comandados de Vitor Pereira vão enfrentar o Flamengo na próxima fase.

“Eu assisti ao jogo entre Boca e Corinthians e dormi. Os jogadores do Corinthians eram um bando de moleques desesperados, que estavam dando chutões para cima. Uma coisa horrorosa! Os corintianos estavam assustados… Era uma coisa terrível, não parecia nada com o futebol. Quando acordei, já tinha acabado o jogo e soube do resultado. Foi uma aberração do futebol! Só queria lembrar que Senegal ganhou da França e fez uma grande festa. Se fosse vitória francesa, não teria festa em Paris. Ou seja, cada um é cada um. O Boca continua sendo enorme, enquanto o Corinthians continua sendo um animador de campeonato. É simples: essas coisas acontecem no futebol”, disparou Flavio Prado.

Para embasar o seu argumento, Flavio Prado ressaltou que o técnico Sebastián Battaglia chegou a ser demitido pela diretoria do Boca Juniors após a “aberração” que aconteceu em La Bombonera. “Se a normalidade acontecesse e o Boca avançasse na Libertadores, o Corinthians teria demitido o Vitor Pereira? Claro que não. O Boca Juniors demitiu porque foi uma aberração do futebol. São aberrações do futebol que geram confusões. Se o Boca vencesse, não teria festa. Quando um ‘grandão’ ganha, é algo normal. Não aconteceria nada demais. Quando acontece ao contrário, existe essa festa. É por isso que o futebol é encantador”, continuou o comentarista, que classificou os atletas corintianos como “pobre molecadinha”.