Corinthians renova com Du Queiroz até o fim de 2025

Formado nas categorias de base do clube, o volante foi promovido ao time profissional na temporada passada e já se tornou peça-chave na equipe de Vitor Pereira

Josiane Ribeiro/Agência Corinthians Du Queiroz renovou contrato com o Corinthians até o fim de 2025



O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira, 7, que renovou o contrato com o meio-campista Du Queiroz até o fim de 2025 – o vínculo anterior era válido até dezembro de 2024. Formado nas categorias de base do clube, o volante foi promovido ao time profissional na temporada passada. Sob o comando de Vitor Pereira, o jovem de 22 anos virou peça chave no esquema corintiano, sendo titular em importantes partidas, como na classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, em La Bombonera. Até o momento, ele soma 51 jogos oficiais com a camisa corintiana, contribuindo com um gol.