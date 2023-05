Flavio Prado diz que Corinthians pode ficar fora até da Sul-Americana: ‘É um time fraco’

Timão se complicou na Libertadores ao perder para o Del Valle em plena Neo Química Arena

O Corinthians se complicou na Copa Libertadores da América na última terça-feira, 2, ao ser derrotado pelo Independiente del Valle (Equador), em plena Neo Química Arena, pela terceira rodada. Com o resultado, o Timão amargou seu segundo revés em seu estádio, permanecendo com apenas três pontos no Grupo E. Desta forma, o Alvinegro está à frente apenas do Liverpool-URU (1) e segue fora da zona de classificação, atrás de Argentino Juniors (7) e o próprio Del Valle (6). Para o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a equipe dirigida não vai avançar às oitavas e corre o risco de não ir para a Copa Sul-Americana, terminando na lanterna da chave. “O Corinthians tem um time ruim. Gil, Maycon, Giuliano… Os caras não jogam bem há dois anos. Até estraga alguns meninos que podem evoluir. Acho que o Adson, por exemplo, pode melhorar. É difícil. Para mim, é um elenco fraco. O melhor jogador é o Róger Guedes, uma contestação de que a equipe é fraca. Quando saiu o sorteio, eu falei que não ia passar. Além disso, tem o fato do clube não ter o DNA de Libertadores. Normalmente, ele perderia. Talvez tenha dificuldade até de ir para a Sul-Americana. Pode perder par o Liverpool em casa, como foi contra o Always Ready. Trocam de treinadores toda hora. A diretoria não sabe o que quer”, analisou. O próximo compromisso do conjunto corintiano está agendado para 24 de maio, contra os argentinos, fora de casa.