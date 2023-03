Flavio Prado diz que eliminação do São Paulo não é surpreendente: ‘Deixou de ser grande’ 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, jornalista recordou outros vexames do Tricolor nos últimos anos

Reprodução/Jovem Pan Flavio Prado minimizou a grandeza do São Paulo durante o programa 'Bate-Pronto'



O comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, polemizou nesta terça-feira, 14, ao dizer que a eliminação do São Paulo para o Água Santa, no Campeonato Paulista, não foi surpreendente. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista recordou outros vexames do Tricolor e afirmou que o clube deixou de ser grande. “São Paulo já foi grande. Faz tempo que deixou de ser grande. Em nenhum momento, o São Paulo foi melhor que o Água Santa no campeonato. Ele tinha a obrigação de passar! Mas, quando tem essa responsabilidade, é um clube que não aguenta. É simples! Não é a primeira vez que decepciona. Já foi eliminado pela Penapolense, Colón, Mirassol, Juventude, Ponte Preta… Perde para todo mundo. É um clube que está se apequenando! É só salário alto, grana investida e não muda nada. A diferença do São Paulo para os menores é a grana investida em jogadores”, disparou.

Para Flavio Prado, o São Paulo só irá se reerguer com uma bela reestruturação, como a feita por Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. “Se aparecer um Bandeira de Mello [ex-presidente do Flamengo] ou Paulo Nobre [ex-mandatário do Palmeiras], volta a ser grande. A perspectiva de isso acontecer é muito pequena. A tendência é ficar cada vez pior. É um clube que foi gigante! História é história. Já foi!”, disse. “O América-RJ é gigante? A Portuguesa é gigante? Esses times eram grandes e ‘morreram’. O São Paulo não ganha nada há dez anos. E vai chegar aos 40 anos! Não ganha nada. Ninguém fica pequeno de um dia para o outro. A fortuna da família Matarazzo não acabou do dia para a noite”, acrescentou.