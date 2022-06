Flavio Prado polemiza ao dizer que Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo; confira

Após as eliminações do time de Bragança Paulista na Copa do Brasil e na Libertadores da América, o comentarista foi provocado pelo apresentador Thiago Asmar, mas não ‘deixou barato’

Reprodução/Jovem Pan Flavio Prado durante participação do programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Em março deste ano, Flavio Prado gerou polêmica no programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, ao dizer que o Red Bull Bragantino seria maior que o São Paulo em dez anos. Após as eliminações do time de Bragança Paulista na Copa do Brasil e na Libertadores da América, o comentarista foi provocado pelo apresentador Thiago Asmar. O jornalista, por outro lado, não somente reafirmou seu posicionamento, como declarou nesta quinta-feira, 2, que o Massa Bruta já superou o Tricolor. “Eu cometi uma grande injustiça. O Bragantino já é maior que o São Paulo”, começou.

“O Bragantino compra jogadores do Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo, que são os três grandes da atualidade. Já o São Paulo vendeu o Marquinhos por três galões de pinga. O São Paulo fecha o balanço sempre devendo mais, enquanto o Bragantino está cada vez com mais dinheiro. Outra coisa: o São Paulo é gerido de maneira política, os conselheiros ficam se matando. A equipe de Bragança é profissional. O garoto do Bragantino ganha em dia, enquanto o São Paulo perde jovens por atraso de salários. O São Paulo também devolveu o Daniel Alves por falta de pagamento”, continuou.

#BaileEmSeul | O HOMEM ENLOUQUECEU DE VEZ, TÁ MALUCO! @flaviopradojpgz – "Eu cometi uma grande INJUSTIÇA… o RB Bragantino JÁ É maior que o São Paulo" pic.twitter.com/4TEutlNG6j — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 2, 2022

Flavio Prado, por fim, ainda acredita que o Red Bull Bragantino conseguirá melhores resultados que o São Paulo ao longo desta década. “As maiores alegrias dos são-paulinos nos últimos tempos foram: a aposentadoria do Rogério Ceni, a contratação do Luis Fabiano, a chegada do Daniel Alves, a conquista de um Paulistinha e a derrota do Bragantino. Isso é pensar grande? Então, já é maior. Um age com mais amadorismo, enquanto o outro é cada vez mais profissional. Resultado ruim no campo acontece, é normal. É fase! Daqui a pouco a coisa muda. Não se faça de tonto, Pilhado. Não dá para comparar os Mundiais vencidos pelo São Paulo. Daqui para frente, vamos contar quantos títulos cada um vai ganhar”, finalizou.