Flavio Prado revela bastidores sobre insatisfação de Rogério Ceni no São Paulo; assista 

O comentarista do Grupo Jovem Pan também falou sobre a possibilidade do Tricolor trocar de técnico ainda nesta temporada

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC/VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado participou do programa 'Bate-Pronto' e falou sobre o futuro de Ceni no São Paulo



Rogério Ceni ganhou fôlego no comando do São Paulo após conseguir duas vitórias “suadas” diante de Santo André e Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Ainda assim, o treinador não está totalmente garantido no cargo. De acordo com o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o técnico pode cair no “primeiro tropeço” do time na temporada. Além disso, segundo o comentarista, o “Mito” ficou insatisfeito com a movimentação da diretoria são-paulina na última janela de transferências – o Tricolor fechou com Jandrei, Rafinha, Patrick, Nikão e Alisson, mas não contratou o atacante velocista desejado pelo técnico desde o ano passado.

“Ele levantou problemas reais, mas ficou na alça de mira. Os diretores não vão derrubar o Ceni neste momento. Ainda assim, no primeiro vacilo, vão dar uma ‘cama de gato’ nele. O São Paulo é um clube muito político… Na primeira oportunidade, vão derrubá-lo. Eu falo muito com pessoas importantes do clube… Uma fonte me disse que ele queria um atacante de lado de campo, que não veio. Aí deram a ele três opções de jogadores com características parecidas: Patrick, Nikão e Alisson. E nenhuma contratação foi aprovada por ele!”, disse Flavio Prado, durante o programa “Bate-Pronto”, nesta terça-feira, 15.

Assista ao debate abaixo: