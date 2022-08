Mauro Cezar atualiza situação do Flamengo para ‘decisão’ contra o Palmeiras; assista 

Na segunda posição da tabela, a equipe de Dorival Júnior soma 39 pontos, nove a menos que o líder Verdão

O Flamengo encara o Palmeiras a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 21, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que um clássico nacional, a partida também é tratada como uma decisão pelo time rubro-negro. Na segunda posição da tabela, a equipe de Dorival Júnior soma 39 pontos, nove a menos que o líder Verdão. Assim, uma derrota pode praticamente acabar com as chances de título dos flamenguistas. Até por isso, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, os cariocas vão enfrentar o Alviverde com força máxima. “A informação que eu tive ontem é a seguinte: a tendência é ir com o time mais forte possível. Não tem sacrifício! Os caras não estão nem jogando, está todo mundo descansado. O Flamengo está revezando os titulares e os reservas há um mês. Esse desgaste não é de um dia para o outro. É um acúmulo! Então, o Filipe Luís deve ser preservado porque tem mais idade. David Luiz, Léo Pereira devem formar a dupla de zaga, enquanto Matheuzinho e Rodinei brigam na lateral-direita. No meio-campo, deve começar Thiago Maia, já que o Vidal saiu cansado. Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro devem jogar”, informou durante o “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 19. Vale lembrar que, na próxima quarta-feira, 24, o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Morumbi, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.