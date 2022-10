Mauro Cezar critica Flamengo e explica vice do Corinthians: ‘Postura amedrontada em São Paulo’ 

Apesar do tetracampeonato do Rubro-Negro, o jornalista detonou a postura da equipe carioca, afirmando que o técnico Dorival Júnior deve explicações para uma atuação ‘ridícula’

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira avaliou a final da Copa do Brasil 2022 entre Flamengo e Corinthians



O comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, analisou nesta quinta-feira, 20, a finalíssima da Copa do Brasil 2022, vencida nos pênaltis pelo Flamengo diante do Corinthians, no Maracanã. Apesar do tetracampeonato do Rubro-Negro, o jornalista criticou a postura da equipe carioca, afirmando que o técnico Dorival Júnior deve explicações para uma atuação “ridícula”. Já sobre o vice do Timão, o profissional da JP afirmou que a equipe alvinegra foi derrotada por ter uma postura “amedrontada” em São Paulo, quando os rivais empataram em 0 a 0. “Qual é o motivo do Corinthians ser vice-campeão? Porque não jogou nada em São Paulo. No jogo de ida, ao lado de sua torcida, não conseguiu fazer o resultado. Se você pegar os dois jogos, apesar da partida ridícula que o Flamengo fez ontem, o Santos não fez uma defesa difícil. O Corinthians não exigiu do goleiro, mesmo tendo volume e domínio no último confronto. O Flamengo foi covarde! Fez um gol e recuou. Acho, inclusive, que Landim e Marcos Braz devem chamar o Dorival Júnior e perguntar o que aconteceu. Foi um absurdo! E aí eu pergunto: Por que o Corinthians não tentou se impor em Itaquera? Por que não ameaçou? Então o time paulista foi castigado por uma postura amedrontada. E o time tem qualidade, mostrou isso ontem, mas com pouca conclusão. O Corinthians perdeu o título por causa do conjunto e do que não fez em casa”, avaliou Mauro Cezar, durante o programa “Bate-Pronto”.

