Mauro Cezar critica interesse do Atlético-MG em Renato Gaúcho: ‘Seria uma contratação preguiçosa’ 

Após demitir Turco Mohamed, a diretoria atleticana procurou Portaluppi para assumir o time

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira falou sobre a decisão da diretoria do Atlético-MG em demitir Turco Mohamed



Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, começou a busca por um treinador após a demissão de Turco Mohamed, que não resistiu ao empate com o Cuiabá. Entre os nomes procurados, está o de Renato Gaúcho, técnico que está sem clube desde o fim de 2021, quando não teve seu contrato renovado pelo Flamengo. Durante o programa “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 22, o comentarista Mauro Cezar Pereira criticou o interesse do Galo por Portaluppi, lembrando o “professor” não obteve bons resultados em seus últimos trabalhos. Para o jornalista da Jovem Pan, o negócio seria “injustificável”.

“Quem tem Rodrigo Caetano fazendo escolhas, está sujeito a este tipo de coisa. A contratação do Turco já foi inexplicável. Agora, uma possível chegada do Renato, tendo em vista o que ele fez no Flamengo na última temporada, seria uma contratação preguiçosa. É a mesma situação do Flamengo no ano passado. Vão falar que ele sabe trabalhar com o grupo, fala a língua dos jogadores e tudo mais, mas o último trabalho dele foi péssimo. No Grêmio, nos últimos tempos, foi bem ruim também, tendo o último momento bom em 2018. Em tese, a diretoria atleticana vai fechar com um profissional para dirigir a equipe em 2023 também, mas não sei se vai ser assim. A oportunidade do Renato em um time tão bom não se justifica neste momento”, disparou o comentarista do Grupo Jovem Pan.