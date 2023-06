Mauro Cezar dá informações sobre interesse do Flamengo em Claudinho; confira

De acordo com o comentarista do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro está preparando uma oferta na casa dos 12 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) pelo jogador

Reprodução/Twitter/@claudinhoo97 Claudinho está no Red Bull Bragantino desde 2021



O Flamengo permanece em busca de reforços para o restante da temporada. Após fechar com o ponta-direita Luiz Araújo e se aproximar do volante Allan, o Rubro-Negro está interessado no futebol do meia-atacante Claudinho, do Zenit. De acordo com o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro está preparando uma oferta na casa dos 12 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) pelo jogador, revelado pelo Corinthians e com passagem de sucesso pelo Red Bull Bragantino. O jornalista, entretanto, afirma que a diretoria sabe que o valor será insuficiente e deve aumentar o valor da proposta aos russos. Ainda conforme a apuração do profissional da JP, Claudinho manifestou desejo em retornar ao futebol brasileiro. Contratado em 2021, o brasileiro soma 60 jogos pela equipe europeia, com 15 gols e 14 assistências. No período, porém, ele não pôde participar da Liga dos Campeões, já que os clubes russos estão impedidos de participar de competições continentais por causa da guerra com a Ucrânia. Assim, o jogador de 26 anos vê o aceno dos flamenguistas com bons olhos para recuperar o prestígio com a seleção brasileira e até ser cotado a participar do ciclo para a Copa do Mundo 2026.