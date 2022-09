Mauro Cezar defende Diniz e afirma que Corinthians precisa ‘jogar mais’ para ganhar do Flamengo

Comentarista do Grupo Jovem Pan não vê culpa do treinador na eliminação do Fluminense e projeta as decisões do torneio nacional

Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, analisou nesta sexta-feira, 16, a vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Fluminense, na noite da última quinta, na Neo Química Arena, que determinou a classificação do Alvinegro paulista para a final da Copa do Brasil – os duelos decisivos do campeonato acontecerão em 12 e 19 de outubro, ainda com mandos indefinidos. No entendimento do jornalista, o placar da partida foi “mentiroso” e o técnico Fernando Diniz, do Tricolor das Laranjeiras, não pode ser responsabilizado pela eliminação. Além disso, durante o programa “Bate-Pronto”, o profissional do Grupo Jovem Pan apontou o Flamengo como favorito ao título do torneio nacional – o time rubro-negro garantiu sua vaga com dois triunfos sobre o São Paulo. “O Flamengo é o favorito. O Corinthians vai ter que jogar mais para enfrentar o time do Dorival Júnior nas duas decisões. O Flamengo é melhor que o Fluminense, que vinha jogando duas competições sem revezar jogadores. Ainda assim, foram confrontos duros”, iniciou.

“O Fluminense foi bem superior no Rio de Janeiro, enquanto o Alvinegro não foi tão melhor assim na capital paulista. O mais irônico… É uma grande sacanagem colocar a culpa no Fernando Diniz. No Maracanã, o time carioca leva um gol por um erro do Michel Araújo, que deu um chutão e não seguiu a linha do treinador. Ontem, o experiente Fábio deu um chute fraco e acabou levando um gol. Ou seja, erros cometidos pelo oposto que o técnico defende. Sempre colocam a culpa nele! Claro que, no sucesso ou no fracasso, o treinador tem responsabilidade. Nesse caso, acho meio absurdo. Vale lembrar que também teve o mérito do Corinthians por subir a marcação e provocar o erro dos dois, tanto no Rio quanto em São Paulo”, acrescentou.

