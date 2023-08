Mauro Cezar fala sobre permanência de Sampaoli no Flamengo após eliminação na Libertadores; confira

Treinador viu a pressão aumentar após a derrota para o Olimpia, no Paraguai

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira é comentarista do Grupo Jovem Pan



A saída de Jorge Sampaoli do Flamengo passou a ser exigida por alguns torcedores após a desclassificação nas oitavas da Copa Libertadores da América, diante do Olimpia, no Paraguai. Apesar do apelo de flamenguistas nas redes sociais e até no desembarque da delegação no Rio de Janeiro, a diretoria do Rubro-Negro não deve promover mudanças neste momento. De acordo com apuração do jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a ideia é que o argentino comande o time neste domingo, 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. “Conversei com uma fonte… Não há nenhum sinal de que o Sampaoli será demitido. Ele deve continuar e treinar a equipe no domingo. Provavelmente, teremos uma fila de jogadores cumprimentando o Dorival, o que escancará o momento ruim de parte do elenco com o treinador. Será constrangedor. Ainda assim, nenhum movimento de demissão do Sampaoli, tampouco qualquer medida contra os atletas. Ou seja, como se nada tivesse acontecido em Assunção”, falou o comentarista, durante o programa “Bate-Pronto”.