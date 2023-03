Rodolfo Landim despista sobre possibilidade de ter mais um ano de mandato no Flamengo; confira

Conselheiros do Rubro-Negro desejam aumentar o período de mandato dos presidentes de três para quatro anos, podendo beneficiar imediatamente o atual mandatário, empossado em janeiro de 2022

Divulgação CRF Rodolfo Landim é o atual presidente do Flamengo



O presidente Rodolfo Landim pode esticar seu período no comando do Flamengo, atualmente válido até o fim de 2024, por mais um ano. De acordo com o jornal “O Globo”, conselheiros desejam aumentar o período de mandato dos presidentes de três para quatro anos, podendo beneficiar imediatamente o atual mandatário, empossado em janeiro de 2022. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, o cartola afirmou que não é responsável por propor a mudança, mas também não descartou acatá-la. “Só para deixar claro: não estou tentando nada. Desafio alguém a dizer que levantei esta possibilidade. De fato, alguns conselheiros comentaram superficialmente sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa de propor a mudança à comissão de estatuto do conselho deliberativo. Ouvi as ponderações deles, são pessoas queridas e que me apoiam politicamente. Apenas isso”, disse. Questionado sobre admitir a ideia da reeleição, Landim foi direto ao dizer que “não”. Ainda assim, ao ser perguntado se rejeitaria a possibilidade de outro mandato, ele respondeu: “Quero ouvir as pessoas primeiro”.