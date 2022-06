Mauro Cezar revela que Dorival Júnior fará alteração importante no ataque do Flamengo; assista 

A ideia do treinador é fazer o teste neste sábado, 25, quando o Rubro-Negro recebe o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Mauro Cezar Pereira, jornalista do Grupo Jovem Pan, informou nesta quinta-feira, 23, que o técnico Dorival Júnior irá promover uma alteração importante no ataque do Flamengo. Durante o programa “Bate-Pronto”, o comentarista revelou que o treinador irá utilizar uma dupla com Pedro e Gabriel Barbosa nos próximos jogos – o Rubro-Negro volta a campo neste sábado, 25, quando recebe o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão. Segundo o profissional da JP, a ideia do comandante surgiu após ver que o setor não estava funcionando com Gabigol isolado na derrota para o Atlético-MG, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Isso é informação: o Dorival Júnior vai insistir em uma formação com Pedro e Gabigol. Ele precisa fazer isso porque o Pedro está sendo subaproveitado. Sem Bruno Henrique, ele não tem outra alternativa. Eu acho que ajuda o Gabriel Barbosa porque ele não sabe jogar no meio dos zagueiros, ele precisa circular e sair da área. Não adianta trabalhar com posse de bola sem ter alguém dentro da área. Ontem, o Nathan ganhou todas as disputas na área”, disse Mauro Cezar, lembrando que o velocista Bruno Henrique só retornará aos gramados na metade de 2023. Recém-contratado, Everton Cebolinha só poderá ser inscrito no time em 18 de julho, dia em que a janela de transferências é aberta.

