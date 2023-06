Vampeta ironiza fala de Leila Pereira sobre manutenção de titulares do Palmeiras: ‘Isso é um charme’

Presidente do Verdão disse que não venderá jogadores importantes nesta janela de transferências

Reprodução/Jovem Pan Vampeta durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



A empresária Leila Pereira, patrocinadora e presidente do Palmeiras, tranquilizou os torcedores nesta quarta-feira, 14, ao dizer que não venderá jogadores considerados titulares nesta janela de transferências. “Não farei nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva”, disse a mandatária, em entrevista ao “GE.com”. Para o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, a declaração não é completamente fiel aos fatos. Ao longo do programa “Bate-Pronto”, o ex-atleta lembrou de algumas negociações recentes feitas pelo Verdão e opinou sobre o assunto. “As entrevistas dela são sempre polêmicas. No no passado saíram Scarpa e Danilo. Neste ano, o Endrick foi vendido. Isso é um charme. A administração do Palmeiras é vitoriosa. Pra mim não é novidade ela falar do Palmeiras e provocar os rivais”, disparou. Além de estar vivo na Libertadores da América e na Copa do Brasil, a equipe palmeirense é a segunda colocada no Brasileirão.