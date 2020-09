Spimpolo critica ‘desculpas’ e dispara: ‘Diniz, você só conhece a Libertadores pela TV’

Após entrevista coletiva do treinador do São Paulo, o repórter do Grupo Jovem Pan se dirigiu diretamente a ele e não poupou: “para com esse papo furado, isso irrita; assuma a sua responsabilidade”

Montagem sobre fotos/Reprodução Marcio Spimpolo voltou a criticar Fernando Diniz após o empate do São Paulo com o River Plate no Morumbi



O São Paulo não jogou bem, foi dominado por um River Plate que não disputava uma partida oficial há seis meses, mas deixou o gramado do Morumbi com um empate por 2 a 2 na última quinta-feira, 17, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Apesar disso, o treinador tricolor, Fernando Diniz, disse na entrevista coletiva após o duelo que o time paulista teve “mais chances” e poderia ter vencido a equipe argentina. “Faltou um pouco mais de calma nos lances que a gente teve, e não vacilar nos gols do River. É um time que temos de ponderar que foi semifinalista em 2017, campeão em 2018, e em 2019 foi vice jogando melhor do que o Flamengo, tem o mesmo treinador há seis anos, a mesma base e só enriquecendo o elenco nos últimos três anos. Não é algo para desconsiderar. Tínhamos de ter vencido e jogamos para vencer, só que a gente não jogou contra qualquer time e acho que tivemos mais chances do que o River”, afirmou.

A leitura que o comandante do São Paulo fez do jogo incomodou Marcio Spimpolo. Em participação no Camisa 10 desta sexta-feira, 18, no Grupo Jovem Pan, o repórter voltou a elevar o tom e tecer duras críticas ao treinador. “Aconteceu o que tem acontecido sempre com o São Paulo do Diniz: sofreu gols quando não podia, quando o jogo é decisivo. E, no pós-jogo, vêm essas desculpas, que o River joga junto há seis anos, que é um time vitorioso, que o Gallardo é um grande técnico… Mas por que o Gallardo está lá há seis anos? Porque ele ganha! Porque ele conquistou títulos! E por que o Diniz não para nos clubes? Porque ele perde! Porque ele larga os times na zona de rebaixamento! É por isso que você não para nos clubes, Diniz!”, disparou.

“Se você parasse no Fluminense e no Athletico-PR, esses dois times seriam rebaixados! Diniz, você só conhece a Libertadores pela TV! Libertadores não se ganha assim, trocando jogador aos 42 minutos do segundo tempo! Então para de conversa fiada, Diniz! Assuma a sua responsabilidade! Se você chegar dez vezes e não fizer o gol e o adversário chegar uma e fizer… Quantas vezes vocês viram que um time que jogou mal e ganhou o jogo? O Bauza ganhou a Libertadores! Então, para com esse papo furado! Isso irrita! ‘Jogamos melhor, chutamos 30 vezes, tivemos 80% de posse de bola…’ Deixa os números para o Samy Dana!”, acrescentou.

