Spimpolo eleva o tom contra Daniel Alves: ‘Não está feliz no São Paulo? Pega as suas coisas e rua’

O repórter Marcio Spimpolo, do Grupo Jovem Pan, comentou a polêmica envolvendo Daniel Alves no São Paulo



Os vídeos compartilhados por Daniel Alves e a polêmica provocada pelo jogador do São Paulo ao aparecer tocando instrumentos em uma confraternização dentro de casa revoltaram Marcio Spimpolo. Nesta terça-feira, 22, em participação no Camisa 10, programa esportivo diário do Grupo Jovem Pan, o repórter elevou o tom e fez um forte desabafo contra o meio-campista tricolor. Segundo Spimpolo, o jogador de 37 anos “não ganhou nada no São Paulo“, mas já manda, desmanda e “se acha mais importante que Rogério Ceni“.

“Esse é o preço que a diretoria pagou de dar a chave de casa para o cara!”, disparou o jornalista. “Ele se achou dirigente, o jogador mais importante… Não tem um troféu do Daniel Alves na galeria do São Paulo, nada! Mas ele já se acha mais importante que o Rogério Ceni! Ele palpita em como devem ser as listras na camisa do São Paulo, se tem que ser mais em cima ou mais embaixo… É claro que ele tem que ser consultado, é um cara importantíssimo no mundo. O que ele ganhou de títulos na Europa… É um cara respeitado. Mas, no São Paulo, ele não ganhou nada! Mas contratou até técnico…”, acrescentou.

Para Spimpolo, o capitão da Seleção Brasileira deveria deixar o clube tricolor. “Não está feliz, Daniel Alves? Zarpa! O São Paulo não vai acabar se você sair! Pega as suas coisas, o seu banquinho e ó: rua! Ele já está sentindo que o São Paulo vai ficar fora da Libertadores, que a grana vai ficar mais curta, e o que devem para ele, que já é uma boa grana, vai ficar ainda maior. Eu já vi muito essa história no futebol! O Daniel Alves já está percebendo que a coisa vai ficar feia para ele e, aí, sim, ele pode ó: rua do São Paulo!”, finalizou.

Vídeos postados por amigos e compartilhados por Daniel Alves na noite do último domingo, 20, geraram polêmica e elevaram ainda mais a temperatura dentro dos já conturbados bastidores do São Paulo. Nas imagens, o lateral-direito aparece batucando um tantã e tocando percussão em uma confraternização dentro de casa. O fato gerou repercussão negativa junto aos torcedores tricolores porque o jogador ficou fora de viagem ao Equador, para a partida contra a LDU, pela Libertadores, porque se recupera de uma fratura no antebraço direito.

Na segunda-feira, 21, o próprio Daniel Alves compartilhou um dos vídeos no Twitter e escreveu: “estão com saudade de mim né? Calma gente, estou voltando”. Na sequência, postou uma foto em que aparece pensando e colocou a seguinte legenda: “Pensando em responder algumas coisas….. ahhhh não, fiquei com preguiça!”. Por fim, o lateral publicou um vídeo em que aparece com um tantã na cabeça e escreveu que é “proibido ser feliz”, reproduzindo o ato de tocar o instrumento com as mãos.

Daniel Alves se lesionou no dia 27 de agosto, durante jogo contra o Athletico-PR, no Morumbi, e teve que passar por uma cirurgia. Desde então, não atuou mais pelo São Paulo. Nos últimos dias, ele vinha treinando no clube, é verdade, mas ficou de fora da viagem para a decisiva partida diante da LDU, às 21h30 desta terça-feira, 22, pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América. Se perder, o time tricolor dificilmente conseguirá vaga à próxima fase do torneio continental.