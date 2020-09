Spimpolo ironiza Daniel Alves e desabafa após 4 a 2: ‘O São Paulo virou a casa da mãe Joana’

O repórter do Grupo Jovem colocou um balde na cabeça ao vivo, não poupou Leco, Fernando Diniz e o capitão tricolor e teceu duras críticas à atuação do time paulista em Quito

Montagem sobre fotos/Reprodução Jovem Pan/Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação O repórter Marcio Spimpolo disparou contra Daniel Alves após a derrota do São Paulo por 4 a 2 para a LDU



“É Good Crazy! Não é tudo lindo, tudo maravilhoso? Olha o são-paulino hoje, ó! Vergonha, Daniel Alves! Parabéns, Daniel Alves!”. Foi assim, em tom de desabafo e com um balde na cabeça, que o repórter Marcio Spimpolo reagiu à derrota do São Paulo por 4 a 2 para a LDU, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. Durante o Camisa 10 desta quarta-feira, 23, no Grupo Jovem Pan, o jornalista fez referência ao tantã batucado por Dani Alves no fim de semana e rasgou críticas ao time tricolor. Os principais alvos foram o lateral-direito e o treinador Fernando Diniz.

“Nada contra a batucada, pelo contrário: a gente, assim como Daniel Alves, prega a alegria, porque o futebol já é chato, às vezes não tem qualidade de jogo. Mas desde que seja na hora certa, no momento adequado e sem deboche! O Daniel Alves reclamou do mimimi, da repercussão que teve a batucada dele, e ele também não entendeu o que isso teve de repercussão. Em nenhum momento ele foi criticado pelo batuque em si, até porque ele não estava relacionado para a viagem (ao Equador). O problema foi o deboche depois, porque ele postou o tantã na cabeça, como se estivesse debochando daqueles que o criticaram. Não é isso, Daniel Alves!”, disparou Marcio Spimpolo.

“Você se meteu em uma área que não é a sua para contratar um técnico, você se meteu na área de marketing, como se o São Paulo tivesse que arrumar um patrocinador para te pagar… Como se você fosse um hors concours nessa área, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi na propaganda… Você tem que jogar bola! A sua função, primeiro, é no campo. E depois você palpita fora dele! Nem o Rogério Ceni fazia isso! E, se você passar pelos corredores do Morumbi, tem um monte de foto do Rogério carregando troféu. Sua, não tem nenhuma, Daniel Alves, para você se meter tanto nesses assuntos do São Paulo! O Daniel Alves embolsa quase 2 conto do São Paulo, em luvas diluídas e tudo mais. Agora, já viu que o São Paulo vai ficar pelo meio do caminho e começou a forçar uma saída nos bastidores! Tem muita coisa errada no São Paulo! É a casa da mãe Joana!”, acrescentou.

Fernando Diniz também foi alvo do repórter. Spimpolo disse que o treinador “só conhece a Libertadores pelo Google”, bateu palmas, de maneira irônica, para a atuação da equipe tricolor diante da LDU e destacou que se sente à vontade para criticar o técnico porque nunca foi favorável à contratação dele para o São Paulo. “O Diniz xinga tanto a boleirada à beira do campo… Os novos, né? Porque os mais experientes ele não xinga! Se ele estivesse na arquibancada, com os palavrões que usa, eu imagino o que ele estaria falando para o técnico Fernando Diniz! Ah… Vai lamber sabão, Fernando Diniz! Você só conhece a Libertadores pelo Google!”, finalizou.

Confira, abaixo, o comentário completo de Marcio Spimpolo: