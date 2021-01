Jovem Pan conquista o Prêmio Veículos da Comunicação

Honraria de melhor rádio nacional se soma a outras vitórias do grupo, como o prêmio iBest de melhor produtora de conteúdo de notícias e marca de mais de 250 milhões de visualizações de vídeos

A Jovem Pan venceu a categoria rádio nacional da edição 2020 do Prêmio Veículos de Comunicação. Em sua 34ª edição, a premiação realizada pela revista “Propaganda” avalia o sucesso dos veículos de comunicação por meio de ações comerciais, originalidade nas estratégias de marketing, relacionamento com o mercado e alcance. Os vencedores foram avaliados e eleitos por um júri especializado formado por membros da Academia Brasileira de Marketing. Esta honraria soma-se a outras conquistas recentes do Grupo Jovem Pan. Em dezembro do ano passado, a empresa foi eleita pelo conceitado prêmio iBest a melhor produtora de conteúdo de notícias do Brasil. Além disso, comemorou a marca de 250 milhões visualizações de vídeos no YouTube.

O ano de 2020 marcou também o lançamento do PanFlix, primeiro serviço de streaming de conteúdo da Jovem Pan. Em apenas cinco meses, a plataforma registrou 500 mil downloads. Além do melhor da programação da Jovem Pan, distribuída entre conteúdos de notícias, entretenimento, esportes e infantil, o aplicativo oferece também rádio online, música e uma extensa oferta de podcasts. Desde setembro, o grupo dobrou a oferta de seu conteúdo jornalístico, investiu em entretenimento familiar e infantil, como o canal JP Kids, e lançou cinco programas, entre eles os bem-sucedidos Direto ao Ponto, apresentado por Augusto Nunes, e o talk-show de variedades De Tudo Um Pouco, que já levou nomes famosos no cenário brasileiro como Claudia Leitte, Cartolouco, Arthur do Val, Benjamin Back, Mayra Cardi e Alok. Para 2021, o grupo prevê não só a ampliação de seus estúdios e ofertas de produtos como a quadruplicação de toda a base de dados e abertura de novas parcerias na distribuição de suas produções.