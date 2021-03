Portugal começa Eliminatórias para a Copa de 2022 com vitória; França e Croácia tropeçam

Vitória dos lusos foi magra, de 1 a 0 frente ao Azerbaijão, com gol contra de Medvedev

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Gol do jogo foi marcado por Medvedev, contra



Portugal, Bélgica e Noruega iniciaram a campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 com vitória nesta quarta-feira, 24, enquanto França e Croácia, que disputaram a final do Mundial em 2018, decepcionaram com um empate com a Ucrânia e uma derrota para a Eslovênia, respectivamente. Atual campeã europeia, a seleção portuguesa poupou alguns titulares, já que nesta data Fifa cada equipe disputará três partidas em um intervalo de sete dias. O técnico Fernando Santos deixou no banco jogadores como Bruno Fernandes e João Félix, mas escalou Cristiano Ronaldo. Em meio às rotações em um duelo realizado no Allianz Stadium, em Turim, devido às restrições existentes em Portugal devido à pandemia do coronavírus, o time lusitano jogou “para o gasto” e bateu o Azerbaijão por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Medvedev contra.

Dessa forma, Portugal largou à frente no grupo A ao lado da Sérvia, que recebeu a Irlanda em Belgrado e venceu por 3 a 2, com dois gols de Mitrovic. A chave tem ainda Luxemburgo, que folgou na rodada. A seleção do Catar foi convidada pela Uefa para compor o grupo A do torneio classificatório, mas suas partidas não contam pontos para a classificação, e ganhou de 1 a 0 no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, na Hungria. A Bélgica, terceira colocada do último Mundial, começou o jogo contra o País de Gales no estádio Den Dreef, em Leuven, levando um susto. Os visitantes saíram à frente no placar, mas sofreram a virada, perdendo por 3 a 1.

Os ‘Diabos Vermelhos’, algozes do Brasil na Rússia em 2018, estão em segundo lugar no grupo E, liderado pela República Tcheca, que bateu a Estônia também de virada, mas por 6 a 2, em Lublin, na Polônia. Quem completa a chave e folgou hoje é Belarus. Uma das seleções que mais geram expectativas atualmente, por contar com estrelas emergentes como o meia Odegaard e o atacante Haaland, a Noruega foi a Gibraltar e venceu a seleção local por 3 a 0. Sorloth, Thorstvedt e Svensson fizeram um gol cada. As duas equipes fazem parte do grupo G, que também nesta quarta teve o triunfo da Turquia sobre a Holanda por 4 a 2 em Istambul e a virada de Montenegro sobre a Letônia por 2 a 1, com dois gols de Jovetic.

Finalistas em 2018, França empata e Croácia perde

A França, que luta pelo tricampeonato mundial, não passou de um empate com a Ucrânia em 1 a 1 em Saint-Denis. Griezmann marcou o primeiro gol do jogo no Stade de France, em jogada irregular, já que Pavard estava impedido na origem do lance, e Sydorchuk igualou. Os ‘Bleus’, de Didier Deschamps, e os ucranianos, treinados pelo ex-atacante Andriy Shevchenko, compõem o grupo D, que hoje teve outro empate, entre Finlândia e Bósnia em 2 a 2 em Helsinque. O Cazaquistão é o outro integrante da chave.

Já a Croácia, que perdeu para os franceses por 4 a 2 na decisão em 2018, caíram diante da Eslovênia. Lovric balançou a rede e selou o triunfo da dona da casa em Ljubljana, em partida válida pelo grupo que teve também a vitória da Rússia sobre Malta por 3 a 1 em Ta’Qali, com direito a gol do brasileiro naturalizado Mario Fernandes, e o empate sem gols entre Chipre e Eslováquia em Nicósia.

*Com informações da EFE