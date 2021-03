Marcos zoa Corinthians, e Vampeta concorda: ‘Se não chove, o Palmeiras poderia meter uns 4’

O Velho Vamp precisou concordar com o ídolo da torcida palmeirense depois do empate em 2 a 2 na Neo Química Arena; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/Marcosgoleiro Marcos e Vampeta brincaram sobre o empate entre Corinthians e Palmeiras por 2 a 2



Sempre ativo nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos provocou o Corinthians após o empate com o Palmeiras as 2 a 2, na noite da última quarta-feira, 3, na Neo Química Arena, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021. Através de uma publicação no Instagram, o ídolo da torcida palmeirense deu a entender que, caso a forte chuva não atingisse o estádio localizado na zona leste da capital paulista, o Verdão não levaria o empate – a equipe de Abel Ferreira abriu dois gols de vantagem no começo do jogo. “Nesta noite, esquece o São Jorge, hein, corintianada. Agradeça a São Pedro”, brincou.

No programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, Vampeta concordou com o amigo e ex-companheiro de seleção brasileira, pontuando que o Palmeiras estava dominando a partida com o campo mais seco, sempre na base dos contragolpes. “Ainda bem que terminou 2 a 2 porque eu sabia que o Marcos iria mandar alguma mensagem. Quando estava 2 a 0, eu já estava pensando que o time iria tomar uma sacolada. E aconteceu isso mesmo que o Marcos falou! Se não chove, o Corinthians poderia ter tomado uns 3 ou 4. A chuva ajudou muito o Corinthians. O Palmeiras estava sobrando nos contra-ataques”, comentou o Velho Vamp.

Com o campo encharcado, o Corinthians conseguiu equilibrar a partida utilizando a bola aérea para os atacantes Jô e Rodrigo Varanda. O primeiro participou do gol de empate de Matheus Vital, enquanto o segundo empatou o confronto já na etapa complementar.

