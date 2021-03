Mauro Beting exalta vitória do Palmeiras sobre o Grêmio e defende Luan: ‘Merece respeito’

O comentarista do Grupo Jovem Pan destacou alguns jogadores na vitória do Alviverde e poupou o zagueiro, expulso na final da Copa do Brasil após uma cotovelada no rosto de Diego Souza

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras/Twitter Mauro Beting (à esquerda) exaltou Gustavo Gómez (à direita) na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio



O Palmeiras deu um passo importante em busca do título da Copa do Brasil 2020, ao bater o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, em Porto Alegre, no último domingo, 28. Agora, o time treinado por Abel Ferreira necessita de apenas um empate, no Allianz Parque, para ficar com a taça. No entendimento do comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, a atuação do Alviverde foi uma das melhores sob o comando do técnico português. “O Felipe Melo fez uma partida melhor do que eu imaginava. Achava o meio-campo experiente, mas muito pesado, ainda mais com Zé Rafael. O Felipe, sobretudo na segunda etapa, foi muito bem. Gustavo Gómez foi gigante! Bem atrás e melhor ainda na frente. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo e estava até melhor na segunda etapa até o Luan ser expulso. Aí o Grêmio chegou na pressão, mas não fez, de novo, um grande jogo. Já o Palmeiras fez uma de suas melhores exibições com o Abel, não só pelo resultado”, disse durante o “Canelada”.

O jornalista ainda defendeu Luan, que acertou uma cotovelada no rosto de Diego Souza, foi expulso no segundo tempo e fez com que o Palmeiras ficasse com um homem a menos. “Eu gosto muito do Luan. Ele tem velocidade, um passe legal e uma saída muito boa, mas comete algumas falhas que acabam pesando. Ele é um cara muito sério, mas foi muito infeliz porque foi um lance desnecessário por ser na linha de fundo. Ele deixou o braço ali e criou uma pressão desnecessária. Ele não foi bem, mas merece mais respeito e faz uma dupla excelente com o Gustavo Gómez”, finalizou.

Assista ao vídeo abaixo: