Renato Gaúcho detona arbitragem em derrota do Grêmio para o Palmeiras: ‘Sacanagem’

Treinador do Tricolor reclamou de dois lances na derrota para o Alviverde, na primeira partida da final da Copa do Brasil, em Porto Alegre

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Renato Gaúcho é o atual treinador do Grêmio



Renato Gaúcho ficou completamente enfurecido com a arbitragem na derrota do Grêmio para o Palmeiras, por 1 a 0,na noite do último domingo, 28, em jogo válido pela primeira final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador alegou que, na origem do gol do Verdão, uma infração deveria ter sido assinalada. Além disso, o técnico do Tricolor reclamou de um possível pênalti no atacante Pepê, ainda no primeiro tempo.

“Nós vacilamos e tomamos o gol, sim. Mas o gol acontece após dois lances que eu gostaria de comentar. Eu espero que o Brasil todo veja… Vocês, profissionais, analistas, entendidos, que eu quero que vocês coloquem no ar… O Marcelo Henrique de Lima foi bem e é um dos melhores árbitros do Brasil, mas olhem como sai o escanteio do gol do Palmeiras. A bola pega no braço do Raphael Veiga. Depois, saiu o gol. Eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti sofrido pelo Pepê no primeiro tempo. Aí eu gostaria que o Leonardo Gaciba respondesse essa pergunta. É pênalti ou não? Eu não falo da arbitragem do Brasil, acho ela muito boa. Por quê o Árbitro de Vídeo não chamou o Marcelo? Aí a gente pergunta o motivo de ter o VAR. Eu estou cansado de reclamar. É uma decisão de campeonato… É uma sacanagem, sinceramente. Um erro desses custa um título”, comentou o treinador gremista.

Com o resultado, o Grêmio precisa vencer o Palmeiras por dois ou mais gols para conquistar o título no tempo regulamentar, em jogo marcado para o próximo domingo, 7, no Allianz Parque, em São Paulo. Um triunfo gremista por um gol leva a decisão para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a taça ao Verdão.

Assista ao vídeo abaixo: