Palmeiras vence Grêmio por 1 a 0 na primeira partida da final da Copa do Brasil

Gol da partida foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez ainda no primeiro tempo; time paulista pode empatar no domingo, 7, para ser campeão

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras pode empatar no domingo, 7, para ser campeão



Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, na noite deste domingo, 28, na primeira partida da final da Copa do Brasil. O gol da equipe paulista foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez ainda no primeiro tempo. O segundo jogo ocorrerá no domingo, 7, no Allianz Parque – pelo resultado conquistado na Arena do Grêmio, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira poderá empatar e ser campeão do torneio nacional. O gol fora de casa não é critério de desempate.

O zagueiro Luan, do Palmeiras, foi expulso por acertar uma cotovelada no rosto de Diego Souza. O atacante precisou ser atendido em razão de um corte na região do olho esquerdo. Com um jogador a menos, o time paulista recuou e passou a se defender. O Grêmio realizou as cinco substituições e insistiu em cruzamentos na área alviverde para tentar empatar o jogo, mas não teve sucesso. Os paulistas, por sua vez, se limitaram a contra-atacar. O atacante Rony teve a oportunidade de marcar o segundo gol do Palmeiras, após jogada de Raphael Veiga pelo lado esquerdo do ataque, mas a finalização foi por cima do gol de Paulo Victor.