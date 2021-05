Nilson Cesar crava campeão do Paulista após empate em Palmeiras x São Paulo

O narrador do Grupo Jovem também afirmou que a partida do próximo domingo, 23, no Morumbi, será menos amarrada

Montagem sobre fotos/Reprodução/ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Nilson Cesar deu o seu palpite após o empate entre Palmeiras e São Paulo



Palmeiras e São Paulo fizeram uma partida truncada e acabaram empatando em 0 a 0, no Allianz Parque, na última quinta-feira, 21, na primeira final do Campeonato Paulista 2021. Com o resultado, de acordo com Nilson Cesar, o Tricolor ganhou uma vantagem e será campeão do Estadual no próximo domingo, 23, em jogo marcado para começar às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Segundo o narrador do Grupo Jovem Pan, o time de Hernán Crespo foi superior ao rival no segundo tempo e sairá vencedor no confronto derradeiro, ainda que não deva contar com Daniel Alves e Martín Benítez, dupla que saiu machucada no embate de ontem.

“São Paulo é o campeão do Paulista de 2021! Vocês ficam em cima do muro! Vai dar São Paulo. Hoje (quinta-feira), o São Paulo até mereceu ganhar o jogo no segundo tempo. Jogou mais no segundo tempo, sem Daniel Alves e Benítez, os dois melhores tecnicamente. O Crespo me surpreendeu na volta do intervalo. E não adianta querer um grande em jogo em decisão. É raro! A exceção é uma bela partida em uma final. PSG x Bayern, por exemplo, se tinha uma grande expectativa, mas vocês viram a partida que foi. Jogo de decisão é travado e truncado, principalmente quando se tem dois jogos. No Morumbi, será um jogo diferente, mais aberto”, disse Nilson Cesar durante o programa “Canelada”. Vale lembrar que, em caso de empate, o final será definida nas cobranças de pênaltis.

