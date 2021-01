Palmeiras x Santos: Canelada escolhe melhor por posição antes da final da Libertadores

Confira a opinião de Mauro Beting, Carlos Alberto, Fred Ring, Jukanalha, Thiago Asmar e o ator Mateus Carrieri, convidado da edição da última quarta-feira, 28

Palmeiras e Santos farão a final da Copa Libertadores da América na tarde do próximo sábado, 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para discutir a decisão entre os brasileiros, a bancada do programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, fez uma eleição para definir quais são os melhores jogadores por posição entre os dois times – participaram da votação o comentarista Mauro Beting, o ex-atleta Carlos Alberto, o apresentador Fred Ring, o youtuber Jukanalha, o jornalista Thiago Asmar e o ator Mateus Carrieri, convidado da edição da última quarta-feira, 28. No debate realizado na bancada do “Canelada”, o Santos apareceu com mais representantes entre os finalistas.

Assista ao debate abaixo: