Final da Libertadores entre Palmeiras e Santos será transmitida para 191 países

Segundo o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, o número representa um recorde na história da competição

Montagem sobre fotos/DUDU MACEDO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/ Santos FC Palmeiras e Santos estão na final da Libertadores 2020



Presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez anunciou nesta quarta-feira, 27, que a final da Copa Libertadores da América, marcada para o próximo sábado, 30, no estádio do Maracanã, será transmitida para 191 país, número recorde na história do torneio. A decisão também será televisionada em voos comerciais e navios de cruzeiro devido a um acordo feito entre a entidade máxima do futebol sul-americano com a empresa Sport 4.

Além do recorde de transmissão, a Libertadores deste ano também ostenta o maior prêmio em dinheiro da história da competição: US$ 15 milhões (cerca de R$ 80 milhões) para o vencedor. Somam-se a isso os ganhos que a equipe vencedora recebeu por ter avançado de cada etapa da competição, elevando o total para cerca de US$ 22 milhões. Soma-se a isso o dinheiro que o campeão receberá por garantir a classificação para a fase de grupos da próxima edição do torneio continental, ainda neste ano.

Além de anunciar os novos recordes da Libertadores, Domínguez também fez um balanço de uma temporada no futebol sul-americano marcada pela pandemia do coronavírus. “A Conmebol foi a única confederação no mundo que manteve inalterados os formatos de suas competições, com jogos em casa e fora e final em jogo único”, enalteceu o dirigente paraguaio durante uma reunião do Conselho da Conmebol.

*Com EFE