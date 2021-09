Palmeiras x Corinthians: CBF divulga datas e horários das finais do Brasileirão feminino

Pela primeira vez o clássico paulista de maior rivalidade irá decidir um título no torneio nacional

Reprodução/ CBF Essa é a primeira vez que o clássico paulista decide o Brasileirão feminino



A decisão do Campeonato Brasileiro feminino A1 já tem datas e horários definidos. Nesta quarta-feira, dia 8, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou os detalhes para a disputa do título entre Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo está marcado para o próximo domingo, dia 12, às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque. A volta será no dia 26, às 20h, na Neo Química Arena. Todas as partidas terão transmissão da TV Bandeirantes, SporTV, Tik Tok Brasileirão e Tik Tok Desimpedidos. Dono de dois títulos, o Corinthians é o atual campeão e sairá em defesa do título. O Palmeiras nunca venceu o torneio. Ambas as equipes são donas das melhores campanhas da temporada, sofrendo apenas uma derrota cada em toda a competição.