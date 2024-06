Marketing ou desabafo? Ronaldinho diz que não vai ver Copa América porque Brasil tem ‘um dos piores times dos últimos anos’

Ex-jogador declarou que os atletas convocados por Dorival Júnior são medianos e reclamou de falta ‘amor à camisa’; internautas estranharam declarações, já que o ídolo sempre fugiu de polêmicas

CELSO PUPO/FOTOARENA//ESTADÃO CONTEÚDO Ronaldinho Gaúcho e Cafu, integrantes da última seleção campeã do mundo, durante jogo no Maracanã em prol do Rio Grande do Sul



O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, campeão da Copa do Mundo e duas vezes eleito o melhor jogador do ano, publicou em seu perfil no Instagram o trecho de uma entrevista com diversas críticas à seleção brasileira que disputará a Copa América. Ronaldinho disse que não assistirá aos jogos do torneio e, em declaração polêmica, afirmou que os jogadores que compõem a Canarinho atualmente são medianos. “Fica difícil encontrar ânimo para ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria. Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol. Nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como o Bruxo não é afeito a declarações polêmicas e nunca havia feito críticas tão contundentes, muita gente estranhou as declrações. Muitos apostam em uma jogada de marketing. “Só cai nisso aqui quem é inocente, obviamente é alguma jogada de marketing em que o Ronaldinho está levando uns R$ 3 milhões”, ironizou um perfil no X (antigo Twitter). “Daqui a pouco ele aparece anunciando alguma bet [casa de apostas]”, previu outro. Chamou atenção o fato de o ex-jogador ter colocado os naming rights da Copa América em sua postagem. Marketing ou não, as declarações deram o que falar.

Veja a publicação de Ronaldinho