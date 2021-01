‘A Fazenda 12’: Biel e Tays Reis comentam suas participações no reality: ‘Recolocou a gente no mercado’

Os ex-participantes do reality show foram os convidados da edição desta sexta-feira, 22, do programa De Tudo Um Pouco

Jovem Pan/ De Tudo Um Pouco Os cantores comentaram críticas e desmentiram boatos sobre gravidez



O cantor Biel e a cantora Tays Reis comentaram os impactos de suas participações no reality show “A Fazenda 12”, dizendo que o programa mudou suas vidas e os recolocaram no mercado musical. Os ex-participantes do reality show foram os convidados da edição desta sexta-feira, 22, do programa De Tudo Um Pouco, que é transmitido de terça à sexta às 21h no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e do Panflix. Ao comentar sobre o assunto, Biel disse que o casal está se adaptando à nova vida após o fim do programa. “O reality foi muito bom pra mim. A gente teve uma nova oportunidade lá dentro. A gente vinha afastado da mídia resolvendo problemas pessoais e contratuais. Ter recebido o convite para participar foi muito legal por que recolocou a gente no mercado. A gente acabou de lançar um clipe já estamos com 8 milhões de views no Youtube. Estamos se readaptando à nova vida”, explicou o cantor.

Além disso, Biel também comentou as críticas recebidas durante sua passagem no programa. “A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo e cada umv ai se posicionar diferentemente. Toda unanimidade é burra. Se a gente pensasse igual o mundo seria meio chato. Temos que acreditar no que a gente gosta e chegar aonde a gente quer sem atrasar ninguém”, disse o cantor. Tays Reis, por sua vez, comentou os boatos de que estaria grávida de Biel, desmentindo as especulações. “Eu lembro que a gente foi no espelho e ele colocou a mão na minha barriga. E ai como eu já estava pegando peso lá dentro, com certeza foi isso. O povo viu que eu estava engordando e achou que eu estava grávida. Mas eu não estou grávida”, explicou a cantora. Ela também comentou a referência ao boato no clipe da música “Artigo 157”, lançada pelo casal, no qual Tays realiza um teste de gravidez e o resultado é positivo. “A gente quis trazer pro clipe várias coisas que repercutiram aqui fora. A gravidez foi uma delas”, explicou a cantora.

Confira a íntegra do De Tudo Um Pouco desta sexta-feira, 22: