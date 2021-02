Camila Pudim fala sobre começo da carreira e diz que produzir conteúdo atualmente ‘é muito mais complexo’

Influenciadora foi a convidada da edição do programa De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 23, e falou sobre a produção de conteúdo e sobre o que considera ser seu diferencial

Reprodução/ Instagram @camilapudim Camila Pudim falou sobre sua carreira nas redes sociais



A youtuber e influenciadora Camila Pudim falou sobre o começo de sua carreira, dizendo que começou produzindo conteúdo por hobby enquanto estudava. Ela foi a convidada da edição desta terça-feira, 23, do programa De Tudo Um Pouco, que é transmitido de terça à sexta no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao falar sobre o começo de sua carreira, ela disse que quando começou, em 2013, poucas pessoas levavam isso como profissão e que demorou até conseguir estourar com um vídeo. “Quando chegou a dar certo um vídeo meu na internet, já tinha dois anos tentando. Eu fazia muito como hobby. Tinha outros planos fixos, estava estudando para fazer faculdade. Eu fazia por diversão mesmo. Até porque, na época, oito anos atrás, ainda era muito pouco as pessoas que levavam isso como profissão. Ninguém acreditava. Não era uma coisa tão popular. Até que, nesse vídeo do pudim, foi um concurso que eu entrei. Era uma das menores que entrou. Nesse desafio, que era da culinária eu pensei ‘se eu não fizesse alguma coisa diferente, realmente muito criativa, não vai’. Ai eu fui lá e fiz uma paródia ensinando a fazer pudim e isso viralizou”, afirmou Camila, que disse acreditar que sua personalidade é um diferencial de seu conteúdo. “A minha personalidade. Eu levo para tudo que eu faço. Esse é o meu diferencial. O maior diferencial que a pessoa pode ter é a personalidade dela. Eu levo a minha personalidade para tudo que eu faço. E graças a Deus eu tenho muito retorno disso. As pessoas se identificam com o meu jeito ou acham ele bem diferente. Eu faço a ‘blogueiragem’ de uma maneira mais humorada. Desde um ‘bom dia’ até uma ‘publi’ eu tento sempre trazer a minha personalidade, que é uma pessoa bem humorada”, continuou.

Além disso, Camila também falou sobre os desafios de produzir conteúdo atualmente, afirmando que a tarefa se tornou “muito mais complexa” do que em outros tempos. “A persistência foi algo que foi um achado muito grande. Eu persisti muito. Eu tive que usar a persistência em vários momentos (da minha carreira). Essa é uma característica que você tem que ter na internet. Mas hoje é muito mais complexo o assunto. Eu fui muito criativa em fazer uma paródia, hoje em dia não é mais tão criativo fazer uma paródia. Não tem tanto impacto como teve há oito anos atrás”, disse a influenciadora, que continuou: “Assim como a internet, tudo isso evoluiu e já é a profissão de muita gente. Se você quer levar isso como carreira, você tem que levar isso como profissional. Investir seu tempo e sua criatividade. Inovar. Um dos grandes desafios de criadores de conteúdo hoje em dia é a criatividade. Você tem que criar coisas todos os dias. Fazer coisas que ninguém fez é praticamente impossível. Mas você sempre pode trazer para sua personalidade”.

Confira a íntegra da edição do programa De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 23: