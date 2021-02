‘Acústico MTV: BTS’ estreia nesta terça-feira no Brasil; saiba como assistir

Apresentação foi gravada em Seul, na Coreia do Sul, e será transmitida às 23h (horário de Brasília)

Reprodução/ Youtube BTS é primeiro grupo de K-Pop a gravar o Acústico MTV



O grupo de K-Pop BTS vai estrear seu Acústico MTV na noite desta terça-feira, 23, no Brasil. A banda formada por R M, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook é a primeira do gênero a gravar o tradicional programa da emissora norte-americana que já recebeu nomes como Nirvana, Florence and the Machine, Coldplay, Björk, Bob Dylan, Miley Cyrus, Maroon 5 e muitos outros. A apresentação foi gravada em Seul, na Coreia do Sul, e vai ao ar às 23h (horário de Brasília). A MTV está disponível em pacotes de TV por assinatura e de streaming. Também é possível assistir pelo UOL Play, fazendo um teste de 7 dias gratuitamente. Entre a lista de sucessos que o BTS vai tocar de maneira mais intimista, estão “Dynamite”, “Life Goes On”, “Telepathy” e o single mais recente “Be”. O grupo também vai apresentar algumas músicas cover como “Fix You”, do Coldplay.

Assista abaixo um trecho de “Life Goes On”, que os meninos vão tocar no especial: