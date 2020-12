Demian Maia diz que não compartilha ‘os mesmos valores’ que Anderson Silva

Lutador foi o convidado da edição desta quarta-feira, 2, do programa De Tudo Um Pouco

Reprodução/ Instagram @demianmaia

O lutador Demian Maia disse que não é amigo do também lutador Anderson Silva por conta de diferenças em seus valores. A declaração foi dada durante a participação de Maia na edição desta quarta-feira, 2, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à quinta às 21h no Canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e do Panflix. Ao comentar sobre a relação com Silva, Maia disse ser próximo de pessoas próximas a ele, mas que não compartilha de pensamentos do colega de profissão. ““Eu sou muito amigo do Rodrigo e do Rogério Nogueira, do Cigano e de muita gente que tá com ele. O fato de eu não ter essa amizade com o Anderson foi puramente porque eu sinto que eu não compartilho dos mesmos valores, alguma coisa assim. Eu nunca vou falar para alguém na luta alguma coisa, xingar alguém na luta”, disse Maia, que continuou: “Eu aprendi a ser respeitoso com o meu oponente. Na luta é muito complicado. O objetivo é ganhar, mas eu acho que os fins não justificam os meios”.

Além disso, o lutador também comentou sobre a necessidade de sentir raiva para melhorar seu desempenho nas lutas. Ao ser questionado sobre o tema, Maia disse que agressividade é necessária, mas que a raiva pode levar à mais coisas negativas do que positivas. “Agressividade você tem que ter em qualquer coisa. Agressividade, vontade de vencer, vontade de ser melhor. Agressividade no sentido de raiva depende do combustível que você usa. O meu não é esse. Eu percebi no jiu-jitsu, que é uma luta mental, que não é bem isso. Você erra, você abre espaço, você se mata lá e não vai para lugar nenhum”, afirmou.

Confira na íntegra a edição do De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 2: