Dinho Ouro Preto diz que não participaria de reality shows: ‘Acho que eu não preciso disso’

O vocalista da banda Capital Inicial foi o convidado do quadro “No Caminho Eu Te Explico”, da edição desta quinta-feira, 28, do programa De Tudo Um Pouco

Jovem Pan O cantor também falou sobre as experiências da vida de 'rockstar'



Vocalista da banda de rock Capital Inicial, Dinho Ouro Preto disse que não participaria de nenhum reality shows, afirmando que prefere manter sua privacidade. O cantor participou do novo quadro do De Tudo Um Pouco, o “No Caminho Eu Te Explico”, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam a bordo de um Volvo XC90 enquanto andam pela cidade de São Paulo. Ao ser questionado sobre uma possível participação, o vocalista desconversou. “Eu acho que eu não preciso disso! Eu acho que eu não faria. Eu prefiro manter privado algumas coisas (sic)”, disse Dinho, que fez uma recomendação aos seus fãs: “Eu recomendo o contrário: não assistam tantos realitys. Não se esqueçam que a vida real é divertida. O ‘rock and roll’ é vida real”, afirmou o cantor.

Além disso, Dinho falou sobre sua vida como cantor, dizendo que já viveu muitas experiências desde que se tornou uma figura pública do rock. “Em geral, as coisas de’ rockstar’ são bastante inconsequentes. Erros que você, em retrospecto, teria sido um pouco mais cauteloso. Muitas vezes isso caminha para a autodestruição. A própria carreira vira uma coisa meio estabanada que você vai tropeçando”, explicou o vocalista, que continuou: “Quando você tem esse esteriótipo do ‘rock and roll’, se você viveu isso, em geral, caminha para o desastre”.

Confira o quadro “No Caminho Eu Te Explico” do programa De Tudo Um Pouco desta quinta-feira, 28: