Filho de Mr. Catra abandona carreira musical e diz que está sem dinheiro para comer

Luck Muzik apagou tudo do Instagram e rebateu seguidores que o acusaram de golpe de marketing

Reprodução/Twitter/luckmuzik Luck Muzik anunciou que está abandonando a carreira na música



O cantor Luck Muzik, que é filho do Mr. Catra, apagou todas as publicações do seu Instagram e informou os fãs nesta quinta-feira, 28, que está desistindo da música porque não está conseguindo se sustentar como artista. “Passando aqui para dizer que estou abandonando minha carreira musical. Vou desativar todas as redes sociais e apagar todas as músicas, então se tudo desaparecer de repente, vocês já sabem. Estou vendendo meus equipamentos, quem puder comprar já me ajuda”, escreveu o artista na rede social. No desabafo, Luck falou ainda que possui uma dívida para quitar e que precisa de dinheiro para “comer e beber”. “Nem [dinheiro para] isso eu tenho. Vergonhoso!”, comentou o funkeiro.

Após o anúncio do fim da carreira, muitos seguidores começaram a dizer que tudo não passava de um golpe de marketing e o cantor não gostou dos comentários que leu e decidiu rebater: “Os idiotas que estão falando que eu vou fazer marketing, mais tarde vocês vão ver, seus pa* no c*, tudo desaparecendo. Se marketing ajudasse em alguma coisa, eu estaria fazendo um monte aqui, está ligado? Nem marketing está me ajudando”. A última música lançada por Luck foi em dezembro de 2020, chama 360 e conta com a participação de MC Mirella, Rennan da Penha e MC Juninho.