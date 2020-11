‘Estou pedindo para o Boninho pra ir pro BBB’, diz Rita Cadillac

A famosa chacrete participou do programa ‘De Tudo Um Pouco’ desta sexta-feira, 27, e revelou que adoraria participar do reality show da Rede Globo

Reprodução/ Youtube Rita Cadillac participou do programa De Tudo Um Pouco



Uma das chacretes mais famosas da televisão brasileira, Rita de Cássia, mais conhecida como Rita Cadillac, participou do programa ‘De Tudo Um Pouco‘ desta sexta-feira, 27, e comentou um pouco sobre sua vida artística e pessoal. Apaixonada por realitys shows e tendo participado da Fazenda em duas oportunidades, ela disparou que quer migrar para o Big Brother Brasil. “Estou pedindo para o Boninho ir para o BBB, eu estou doida pra ir e queria muito saber como é. Na Fazenda eu fui duas vezes e em uma fui muito ruim, porque eu fui ruim com a cabeça e peguei uma ‘turma legal’. Na segunda eu saí em quinto lugar e saí de boa. Eu adoro assistir reality, só não gosto de De Férias Com o Ex“, contou. Perguntada sobre para quem estaria torcendo nessa edição, ela não citou nomes, mas afirmou que Biel é um forte candidato para chegar à final.

Conhecida por suas danças na televisão e como a “bunda mais famosa do Brasil“, Rita disse que é muito diferente de sua personagem. “A Rita de Cássia é aquela que ama cozinhar e que gosta de colocar tênis. Não canso de ser a Rita Cadillac, mas as vezes dá trabalho. De um certo modo é cansativo, tem que estar sempre arrumada, fazer cabelo e etc. e as vezes a gente acorda e pensa ‘Hoje eu não estou pra isso'”, declarou. Ela ainda revelou que nunca fez nenhum procedimento estético no corpo. “Antigamente as mulheres tinham que ser mais cheinhas, não existia plástica, silicone e nada disso. O cuidado extremo naquela época era em escola de etiqueta. Eu nunca fiz nada para manter o meu corpo. Só fiz academia no Carnaval do ano passado, quando desfilei como madrinha de uma escola e precisava de um preparo físico, mas me cansei logo”, disse.

Outro título que ganhou durante sua carreira foi “madrinha do Carandiru“. Perguntada sobre esse episódio, Rita afirmou que o lugar onde foi mais respeitada foi dentro da cadeia. “Quando fui lá pela primeira vez eles me perguntaram se eu podia ser madrinha deles. Disseram que era só ir de vez em quando e eu aceitei. Passei a frequentar muito, eu almoçava lá e eles faziam festa de aniversário pra mim. Me respeitavam muito, mais do que na televisão e em outros lugares”. A conversa ainda teve histórias de Serra Pelada, parceria com Rogéria e histórias de seu primeiro casamento.

Assista abaixo a íntegra do programa com Rita Cadillac: