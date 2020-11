‘Tomei saquê e imitei o Silvio Santos para a família Abravanel’, diz Bia Napolitano

Em entrevista ao Pânico, humorista lembra como abordou Íris, Patrícia e Rebeca Abravanel em meio a um restaurante japonês

Imagem: Reproduçã/Pânico Em entrevista ao Pânico, a humorista Bia Napolitano revelou como largou a advocacia para trabalhar com a comédia



Em entrevista ao programa Pânico desta sexta-feira, 27, a humorista Bia Napolitano recordou uma história inusitada de sua carreira envolvendo a família Abravanel, um restaurante japonês e, até mesmo, o jogador de futebol Alexandre Pato. “Gosto muito do Silvio Santos, sou extremamente fã. Logo que comecei a fazer minhas gracinhas para o Instagram, fui com meu marido jantar em um restaurante japonês. Chegando lá, dei de cara com toda a família Abravanel jantando – com excessão do Silvio. Estava a dona Íris, a Patrícia, a Rebeca e até o Alexandre Pato. Pensei: ‘nossa, sou muito apaixonada pelo Silvio Santos, essa é a minha chance. Vou chegar neles e imitar o Silvio’. Fui até o banheiro, tomei um saquê para criar coragem e encostei na mesa deles. Disse que tinha algo importante para falar. E então, no meio do restaurante, comecei a imitar o Silvio. Na hora de me despedir, estava tão nervosa, que desejei sucesso para a família Abravanel. Depois eu só pensava: ‘eu desejei sucesso para eles?”, disse.

O apresentador do SBT é o ídolo da comediante. No entanto, Bia Napolitano afirmou que possui muitas referências no humor. “Gosto demais do humor da Tatá Werneck, do Maurício Meirelles, Daniel Zukerman, Danilo Gentili, Alê Oliveira, Afonso Padilha, Thiago Ventura…. são muitos”. Seguindo os passos dos comediantes, a influenciadora decidiu abandonar sua carreira de dez anos na advocacia para trabalhar com as piadas. “Em 2018, deixei a empresa em que eu trabalhava para montar meu próprio negócio na área do direito. Durante este processo, viajei por um mês com o meu marido Paulinho e comecei a postar umas brincadeiras no Instagram. Sempre fui muito brincalhona, mas minha área de trabalho me podava. As piadas começaram a viralizar e as brincadeiras deram certo”. Atualmente, ela ainda concentra sua atuação no Instagram, reunindo mais de 1.3 milhão de seguidores na plataforma. “Há dois anos, batalho todos os dias. Tenho um longo caminho pela frente, cheio de sonhos. Vou traçando minhas metas e estou trabalhando para alcançá-las”, concluiu.

Confira a entrevista com a humorista Bia Napolitano: