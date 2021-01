Evandro Santo diz que ‘não da para banalizar’ a bissexualidade

Humorista foi o convidado da edição desta quarta-feira, 13, do programa De Tudo Um Pouco

Reprodução Humorista ficou conhecido pelo personagem Christian Pior



O humorista Evandro Santo disse que falar sobre bissexualidade é um assunto muito sério que as pessoas não devem banalizar o assunto. O ator, que ficou famoso pelo personagem Christian Pior, foi o convidado da edição desta quarta-feira, 13, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao ser questionado sobre sexualidade, Evandro, que é homossexual, disse que as pessoas dizem ser bissexuais “sem entender direito” o que isso significa. “Só que eu acho que essa coisa que falar que é bissexual é muito séria. Virou modinha. Não foi o bissexual que inventou o LGBTQI, foram os gays. Foram nós que apanhamos, os travestis, os assumidos, os ‘gays raíz’. Então não dá para banalizar esse tipo de coisa”, disse o humorista, que completou. “O bissexual é misterioso. É incompreendido. É o mais misterioso que todos. É para aparecer, para causar. ‘Sou bissexual, sou moderno’. Sem entender direito o que é ser bissexual”.

Em outro momento do programa, Evandro falou sobre o humor nas redes sociais e nos palcos, dizendo que, nem sempre, um humorista vai conseguir ter sucesso em ambos os cenários. “Youtube é do Youtube. Sou o cara de rádio, televisão e palco. Não posso ser tudo. O Youtube deixa lá, se bombar, bomba. Não brigo. Mas eu não acho que uma pessoa do Youtube pode ser boa no palco. Talvez aconteça”, diz o humorista, que continuou explicando a diferença dos formatos. “É muito fácil você gravar um vídeo e editar. Mas é o palco. E o medo? E o erro? E o ‘não’? E a piada que não dá certo?”, explicou Evandro. Ao longo do programa, o humorista também comentou episódios da sua vida e de sua carreira no humor.

