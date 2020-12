Flayslane diz que participar do ‘BBB 20’ foi ‘divisor de águas’ em sua vida

Ex-participante do BBB 20 foi a convidada do programa De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 15

Flayslane também falou sobre sua carreira musical



A ex-participante do reality show BBB 20 Flayslane disse que entrar no programa foi um ‘divisor de águas’ em sua vida, no âmbito pessoal e no profissional. A cantora foi a convidada da edição desta terça-feira, 15, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à quinta no canal do Youtube Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao falar sobre a sua participação no reality, Flayslane disse que o BBB 20 abriu portas que ela não imaginava e que, após sua participação, pode começar a inspirar as pessoas. “Quando eu me inscrevi para o Big Brother eu estava na pior fase financeira da minha vida. Fui lá com a intenção de expandir meu público. Eu vou ter oportunidades que eu jamais teria. Foi um divisor de águas da minha vida. Hoje eu tenho uma outra vida.E o melhor de tudo é que eu consigo inspirar pessoas que foram subestimadas”, disse Flayslane, que continuou: “Isso me serviu como combustível para mostrar meu outro lado: a ‘Flay’ profissional, visionária, cantora e artista. E, aos pouquinhos, as pessoas foram percebendo isso e foram chegando. Isso para mim é gratificante”.

Além de ter participado do BBB 20, Flayslane também é cantora. Ao comentar sobre sua carreira musical, ela comentou sobre os efeitos da pandemia no ramo do entretenimento. “A gente não está podendo fazer show, isso prejudicou um pouco. Acredito que estaria bem diferente se a gente estivesse podendo fazer show. Tenho planejado meus lançamentos, meus clipes, tudo virtualmente para entregar o trabalho para o pessoal para quando tudo for liberado as pessoas já terem um histórico da ‘Flay’. Já vai poder curtir meu show”, disse a ex-participante do reality. Além disso, ela também fez uma projeção para o futuro de sua carreira, contando o que os fãs deverão ver dela nos próximos meses. “Eu fiz uma projeção. Eu pretendo lançar uma sequência de ‘feats’ – colaborações entre artistas – e em seguida eu venho com um EP, um trabalho mais solo”, concluiu Flayslane.

Confira a íntegra do De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 15: