Advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria é o convidado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

EVARISTO SA / AFP O deputado federal Daniel Silveira em cerimônia de posse de novos ministros no Palácio do Planalto, em Brasília, em 31 de março de 2022



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 25, o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria. Além de exercer a advocacia, Faria também é jornalista e radialista. O advogado responderá a perguntas sobre o caso do deputado federal, que recebeu graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 21, após ser condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato e dos direitos políticos, por ataques a ministros da Corte. O apresentador Augusto Nunes receberá em sua bancada Marco Antonio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan, Cristyan Costa, editor-assistente da Revista Oeste, Carlo Cauti, editor da Revista Exame e professor de Relações Internacionais do IBMEC e Hyndara Freitas, repórter do Metrópoles.

O “Direto ao Ponto” é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Outros personagens ilustres da área da saúde já estiveram no centro da sabatina semanal, como o imunologista Roberto Zeballos, o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o psiquiatra Valentim Gentil. A última edição contou com a presença da cirurgiã Angelita Gama, que falou, entre outros assuntos, sobre investimentos na educação primária para a melhora na saúde do Brasil. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.