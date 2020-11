Ao vivo: Ministro Tarcísio de Freitas é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Tarcísio é um dos ministros mais longevos do governo Bolsonaro



O “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 16, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, um dos mais longevos ministros do governo de Jair Bolsonaro. Antes de comandar um dos ministérios com maior orçamento da União, Gomes de Freitas esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada Silvio Navarro, comentarista da Rede TV e editor da revista “Oeste”, Carla Aranha, editora da revista “Exame”, Alexa Salomão, editora de mercado do jornal “Folha de S.Paulo” e Denise Campos de Toledo, jornalista do Grupo Jovem Pan.

Acompanhe ao vivo:

O programa apresentado por Augusto Nunes, vem mantendo um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o “Roda Viva”, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o publicitário Nizan Guanaes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o governador de São Paulo, João Doria, e o médico e toxicologista Anthony Wong já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O “Direto ao Ponto” vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.