Ao vivo: Rossieli Soares é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rossieli Soares é o secretário de Educação do Estado de São Paulo



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 25, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares. Nascido em Santiago, no Rio Grande do Sul, o advogado de 42 anos, mestre em gestão e avaliação educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi ministro da Educação de Michel Temer de abril a dezembro de 2018. Antes de ingressar no governo do cacique emedebista, Rossieli já havia ocupado diversos cargos na Educação amazonense, entre eles o de secretário estadual. Em janeiro de 2019, aceitou o convite de João Doria (PSDB) para exercer a mesma função no governo paulista. Durante a sabatina da Jovem Pan, o secretário falará, principalmente, sobre a iminente volta às aulas presenciais na rede estadual (pública e privada) e o ano letivo de 2020. O programa comandado pelo apresentador Augusto Nunes tem na bancada Branca Nunes, editora da “Revista Oeste”, Patricia Blanco, jornalista e presidente do Instituto Palavra Aberta, Alexandre Le Voci Sayad, colunista da “Gazeta do Povo” e da revista “Educação” e co-chairman da UNESCO/Paris, e Lana Romani, administradora de empresas e fundadora do Movimentos Escolas Abertas.

Esta será a 18ª edição do “Direto ao Ponto”. Reexibida recentemente, a primeira teve como convidado o vice-presidente Hamilton Mourão — a entrevista já alcançou 1,3 milhão de visualizações. Também passaram pela sabatina semanal o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), o médico e toxicologista Anthony Wong, que morreu na última sexta-feira, 15, e o ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro, Salim Mattar. O último entrevistado foi Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. Ele revelou que o novo Bolsa Família deverá ser lançado até o fim de janeiro. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.

