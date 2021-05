Ao vivo: Wagner Rosário é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reprodução/Jovem Pan Wagner Rosário é o ministro da Controladoria-Geral da União



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 24, é o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Servidor de carreira, ele assumiu a função depois que Torquato Jardim foi nomeado Ministro da Justiça pelo então presidente Michel Temer e após a recusa de Osmar Serraglio. O presidente Jair Bolsonaro optou por mantê-lo no cargo. Natural de Juiz de Fora (MG), Rosário é auditor federal de Finanças e Controle desde 2009, e já atuou na coordenação de Operações Especiais, responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção, em articulação com a Polícia Federal, Ministérios Públicos (Federal e Estadual) e outros órgãos. Antes de ingressar na CGU, ele trabalhou no Exército, chegando ao posto de capitão. Entre outros temas, a bancada falará sobre transparência nas instituições, a corrupção na pandemia, e como a CGU vem investigando os governos Estaduais e municipais. O apresentador Augusto Nunes recebe em sua bancada a jornalista especializada em política Clarissa Oliveira, o jornalista e colunista da Gazeta do Povo Cristina Graeml, o repórter do Caderno Poder, da Folha de São Paulo, Fabio Zanini, e Vitor Brown, apresentador do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan.

Assista ao programa ao vivo: